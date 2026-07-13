Петиция об отстранении сборной Аргентины из ЧМ набрала 2,5 млн подписей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Свыше 2,5 млн человек подписали к настоящему моменту петицию об исключении сборной Аргентины из чемпионата мира по футболу.

Петиция появилась на сайте argentinaout.com, ее авторы сетуют на лояльное отношение судей к команде и Лионелю Месси, в частности.

"Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите Аргентину из чемпионата мира и дайте всем остальным равный шанс", - призывают авторы петиции.

Резонансным оказался эпизод в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина – Алжир. По мнению экспертов, польский арбитр Шимон Марциняк должен был удалить Месси в первом тайме за грубый фол, однако не показал и желтой карточки. В том матче Аргентина победила со счетом 3:0, все три гола забил Месси.

Сборная Аргентины на этом ЧМ дошла до полуфинала, где 15 июля она сыграет с Англией. Сутками ранее в другом матче 1/2 финала сыграют Франция и Испания. Начало обеих встреч – 22:00 мск.

Аргентина – действующий чемпион мира.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.