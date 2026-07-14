Российский боксер Яллыев заявил о желании подраться с Гассиевым

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес, боксер RCC Boxing Promotions Арслан Яллыев поблагодарил свою команду за подготовку к ставшему победным бою с Мурадом Халидовым. Также Яллыев высказал желание провести поединок с Муратом Гассиевым.

"Хочу поблагодарить свою команду за поддержку и помощь в подготовке, а также поблагодарить RCC за возможность провести бой в такой вечер. Это был шанс проявить себя против серьезного соперника, сейчас ощущения прекрасные, как от самого боя, так и от результата", - сказал Яллыев "Интерфаксу".

"Я готов и дальше выступать на столь высоком уровне. Бой прошел без травм, теперь я могу в ближайшее время провести новый бой. С кем? Готов сразиться с любым, но хотелось бы бой за звание чемпиона мира против Мурата Гассиева. Я чувствую в себе силы и уверен, что смогу показать чемпионский уровень", - отметил он.

"Мурат Гассиев, любое время и место. Только вперед!" – призвал Яллыев.

На турнире "IBA.PRO 19" в Москве Яллыев одержал досрочную победу над Халидовым, бой завершился в третьем раунде.

Турнир прошел 11 июля. В главном поединке Мурат Гассиев нокаутировал представителя Германии Питера Кадиру. Бой завершился в шестом раунде.