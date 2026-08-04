Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧЕ в Париже

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в технической программе командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

За свое выступление российские синхронистки получили 303,2467 балла.

В составе команды выступили Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Александра Шмидт, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Второе место заняла сборная Испании, третье — команда Италии.

Это золото стало для российской команды вторым на чемпионате Европы — ранее синхронистки победили в произвольной программе. Всего на счету отечественных спортсменов на турнире две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.