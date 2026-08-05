Овечкин заявил, что между хоккеем и шахматами много общего

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Обладатель Кубка Стэнли, нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин назвал уместным сравнение хоккея с шахматами.

"Когда-то мне казалось, что хоккей и шахматы — это совершенно разные миры. Но со временем я понял, что между ними много общего. И хороший хоккеист, и сильный шахматист должны думать на несколько ходов вперёд, предугадывать действия соперника и в нужный момент принимать правильное решение. Неслучайно хоккей называют шахматами на льду", - сказал Овечкин в видеообращении, приветствуя участников чебоксарского этапа детского Кубка России по шахматам "Шоколадный кубок".

"Уверен, хоккеистам полезно играть в шахматы, а шахматистам — больше двигаться и заниматься физической активностью. Это помогает сохранить энергию, укрепить характер и добиться поставленных целей", - отметил он.

"Очень рад, что сегодня на турнир "Шоколадный Кубок Чебоксары" приехали юные шахматисты со всей России. Здорово, что такой большой детский турнир проходит именно в Чебоксарах, на берегу великой русской реки Волги. Желаю каждому из вас красивых партий, смелых решений, ярких побед и отличного настроения. Удачи!" - сказал Овечкин.

"Шоколадный кубок" стартует в Чебоксарах в среду. Среди почетных гостей - международный гроссмейстер, олимпийский чемпион Юрий Айрапетян и гроссмейстер Сергей Карякин.