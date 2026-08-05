Баринов допустил свое возвращение из ЦСКА в "Локомотив"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов не исключил, что вернется в "Локомотив".

"Честно, есть такие мысли. Но сейчас я игрок ЦСКА и принадлежу только этому клубу", - приводит слова Баринова "РБ Спорт".

Свое возвращение в "Локомотив" 29-летний футболист допустил "при определенных обстоятельствах".

Баринов играл в системе "Локомотива" с 2012 год, став чемпионом, обладателем Кубка (трижды) и Суперкубка России. В начале 2026 года он перешел в ЦСКА.

Накануне московские клубы сыграли в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи на поле "Локомотива" завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался ЦСКА (5:4).