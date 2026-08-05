Боец Ural FC Михайлов на 99% уверен в победе Махачева над Гэрри

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Выступающий в Ural FC боец смешанного стиля Никита Михайлов заявил об отсутствии интриги в предстоящем поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри.

"Считаю, что Гэрри не сможет удивить Махачева. Тут разные уровни. Смотрю на борьбу Ислама и Иэна… Ну она несопоставима. Шансов ноль", - сказал Михайлов "Интерфаксу".

"Но это единоборства, и в любой момент может залететь какой-то шальной удар, и поединок может закончиться. А так на 99% Ислам Махачев будет победителем в этом противостоянии", - добавил он.

Поединок Махачева и Гэрри пройдет в ночь на 16 августа по московскому времени в США в рамках турнира UFC 330. Махачев – обладатель пояса UFC.

Сам Михайлов 29 августа проведет поединок против россиянина Сергея Шишкина, бой возглавит турнир Ural FC 13 в Перми.