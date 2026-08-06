Медведев выбыл из турнира в Монреале

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу во втором круге турнира категории Masters в Монреале.

Результата – 6:3, 7:6 (7:5) в пользу представителя Нидерландов.

В мировом рейтинге Медведев занимает шестое место, де Зандсхюлп – 70-е.

Также турнир покидает россиянин Карен Хачанов, проигравший французу Теренсу Атману – 4:6, 6:7 (3:7).

Хачанов – 39-я ракетка мира, Атман – 46-я.

Серия Masters – вторая по статусу категория турниров в мужском теннисе вслед за Большим шлемом.