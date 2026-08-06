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ПСЖ с Сафоновым в составе крупно уступил "Мальорке"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Испанская "Мальорка" со счетом 3:0 разгромила французскую команду "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче.

Голы забили Зиту Лувумбу (21-я минута), Жан Виржили (40), Антонио Раильо (51).

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ и был заменен в перерыве. В первом тайме он пропустил два гола.

Россиянин играет в ПСЖ с 2024 года, завоевав в его составе национальные и европейские титулы.

футбол Пари Сен-Жермен ПСЖ Матвей Сафонов
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