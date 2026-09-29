Медведев победил Рублева в финале турнира в Китае
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу (Китай).
Результат – 7:5, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает шестое место, Рублев -24-е.
В нынешнем году экс-первая ракетка мира Медведев выиграл третий турнир ATPи 24-й в карьере.
Турнир в Ханчжоу проводится с 2024 года. Первым победителем был хорват Марин Чилич, следующим – выступающий за Казахстан Александр Бублик.
Матчи турнира проходят на твердом (хардовом) покрытии.