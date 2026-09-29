Поиск

Медведев победил Рублева в финале турнира в Китае

Медведев победил Рублева в финале турнира в Китае
Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу (Китай).

Результат – 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает шестое место, Рублев -24-е.

В нынешнем году экс-первая ракетка мира Медведев выиграл третий турнир ATPи 24-й в карьере.

Турнир в Ханчжоу проводится с 2024 года. Первым победителем был хорват Марин Чилич, следующим – выступающий за Казахстан Александр Бублик.

Матчи турнира проходят на твердом (хардовом) покрытии.

Даниил Медведев теннис Андрей Рублев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фернандо Алонсо продлил контракт с Aston Martin

ФИФА подала иск на УЕФА за преследование Инфантино перед выборами

Пропустивший предсезонные матчи Овечкин вошел в заявку на первую игру в НХЛ

Пропустивший предсезонные матчи Овечкин вошел в заявку на первую игру в НХЛ

Сборная Франции победила Бельгию в Лиге наций УЕФА

Сборная Франции победила Бельгию в Лиге наций УЕФА

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира в Китае

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира в Китае

Сборная Германии проиграла Греции в Лиге наций УЕФА

Сборная Португалии без Роналду обыграла Норвегию в Лиге наций УЕФА

Сборная Португалии без Роналду обыграла Норвегию в Лиге наций УЕФА

Российский гимнаст Заика выиграл турнир в Париже

Турлов заявил об отсутствии оснований лишать Колобкова поста вице-президента ФИДЕ

Турлов заявил об отсутствии оснований лишать Колобкова поста вице-президента ФИДЕ

Российский фигурист Семененко выиграл турнир в Словакии