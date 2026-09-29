Медведев победил Рублева в финале турнира в Китае

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу (Китай).

Результат – 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает шестое место, Рублев -24-е.

В нынешнем году экс-первая ракетка мира Медведев выиграл третий турнир ATPи 24-й в карьере.

Турнир в Ханчжоу проводится с 2024 года. Первым победителем был хорват Марин Чилич, следующим – выступающий за Казахстан Александр Бублик.

Матчи турнира проходят на твердом (хардовом) покрытии.