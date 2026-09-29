Пропустивший предсезонные матчи Овечкин вошел в заявку на первую игру в НХЛ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб "Вашингтона" включил российского хоккеиста Александра Овечкина в заявку на стартовый матч команды в новом регулярном чемпионате НХЛ против "Каролины".

Состав опубликован на сайте "Вашингтона".

Игра пройдет ночь на 3 октября на льду столичной команды.

Между тем, как сообщалось, 41-летний россиянин не принял участия ни в одном предсезонном матче "Вашингтона". Информировалось и о травме, полученной спортсменом на старте предсезонных сборов.

41-летний Овечкин играл за "Вашингтон" с 2005 года. Он – рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, 929 голов. С учетом плей-офф на его счету 1006 голов, что на десять меньше чем у рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки.

В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли.

В 2026 году у россиянина истек срок действия контракта с "Вашингтоном", но в июле Овечкин подписал новое соглашение с клубом.