Фернандо Алонсо продлил контракт с Aston Martin

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо подписал новое соглашение с Aston Martin, сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано на 2027 год.

45-летний Алонсо защищает цвета Aston Martin с 2023 года. В "Королевских гонках" выступает на протяжении 23 сезонов, выиграв 32 Гран-при.

Также Astonc Martin продлил контракт с 27-летним канадцем Лэнсом Строллом, дебютировавшим в "Формуле-1" в 2017 году. В том же сезоне он финишировал третьим на этапе "Формулы-1" в Азербайджане – это лучший результат спортсмена к данному моменту.

В нынешнем сезоне Алонсо занимает 19-е место в личном зачете чемпионата, набрав 3 очка. У Стролла очков пока нет.