Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 40 матчей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 4:1 разгромили команду Хорватии во втором туре Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Севилье.

Два гола в составе действующих чемпионов мира и Европы забил Ламин Ямаль – на 2-й и 63-й минутах, по разу отличились Марк Пубиль (31) и Нико Уильямс (89). Автор гола у Хорватии: Дион Бельо (28).

Благодаря этой победе, сборная Испании продлила беспроигрышную серию, которая теперь составляет 40 матчей. Последнее к настоящему моменту ее поражение датировано мартом 2024 года, когда испанцы потерпели поражение от Колумбии (0:1).

Испания и Хорватия представляют группу 3 элитной лиги А. В другом ее матче во вторник Англия в гостях обыграла Чехию – 2:0. Автор голов: Энтони Гордон (47), Гарри Кейн (69).

Сборная Испании в двух турах набрала 6 очков, Англия и Хорватия – по 3. У Чехии пока очков нет.

Действующий победитель турнира – сборная Португалии.