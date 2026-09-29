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ФИФА подала иск на УЕФА за преследование Инфантино перед выборами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола подала в суд на УЕФА в Майами, обвинив его в дезинформации с целью повлиять на выборы президента ФИФА. Об этом сообщает Sky News.

Поводом для разбирательства стал запрос УЕФА о предоставлении всех документов, связанных с коммерческим проектом FIFA Forward Enterprise (FFE), который предполагал продажу части прав на проведение чемпионатов мира частным инвесторам. УЕФА допускал возможность возбуждения дела против Инфантино по обвинению в преступном злоупотреблении полномочиями и получении личной финансовой выгоды от этой сделки.

ФИФА назвали действия УЕФА недобросовестными, указав на безосновательность предположений о попытке Инфантино извлечь на этом проекте личную выгоду.

Ранее в июле Инфантино объявил о плане открыть организацию мировых футбольных первенств для частных инвесторов. Это вызвало негодование футбольных федераций - особенно в Европе, Северной Америке и Азии. Критики обвинили Инфантино в том, что он, стремясь больше зарабатывать на проведении турниров, предал интересы футбола и футболистов. Раскритиковали план и некоторые ведущие чиновники ФИФА, заверившие, что не знали о планах своего руководителя. В итоге в ФИФА отказались от плана по привлечению внешних инвестиций.

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