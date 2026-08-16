"Спартак" обыграл "Балтику" в чемпионате России по футболу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" со счетом 2:1 победили "Балтику" в четвертом туре чемпионата России.

Встреча состоялась в Калининграде.

На 21-й минуте Манфред Угальде вывел "Спартак" вперед. Ему ассистировал Мирлинд Даку, для которого это было первое результативное действие после перехода из казанского "Рубина".

На 23-й минуте Андрей Мендель сравнял счет.

Победный для "Спартака" гол на 49-й минуте забил Пабло Солари.

"Спартак" входит в группу команд, набравших по 9 очков и занимающих места со второго по четвертое. Компанию ему составляют "Зенит" и махачкалинское "Динамо".

"Балтика – на шестом месте, 6 очков.

Во главе турнирной таблицы находится "Краснодар" - 12 очков.

В следующем туре "Спартак" дома сыграет с "Зенитом", этот матч пройдет 23 августа. "Балтика" 24 августа на своем поле сыграет с "Рубином".