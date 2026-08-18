Гендиректор Ural FC назвал крутым событием трилогию между Яном и Двалишвили

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бывший тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников ожидает яркого противостояния в третьем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

"Все мы ждали, что Петр Ян и Мераб Двалишвили проведут третий бой. Трилогия - это очень круто. Она логична", - сказал Сидельников "Интерфаксу".

"Во втором поединке Петр Ян продемонстрировал великолепное выступление. Самое главное - чтобы Петр показал то же стремление, характер. В таком случае его выступление снова будет выглядеть очень крутым", - отметил собеседник агентства.

"И второй важный момент... Нужно, чтобы Петр Ян избежал проблем в подготовке, чтобы не было проблем со здоровьем. Как мы знаем - здоровый и подготовленный Петр Ян представляет из себя нереального бойца. Но и не будем забывать, что Двалишвили тоже является очень сильным спортсменом. Нас ждет яркое противостояние", - добавил Сидельников.

Третий бой между бойцами состоится 24 октября в Абу-Даби в со-главном событии шоу UFC 333.

В декабре 2025 года Петр Ян победил Мераба Двалишвили в поединке-реванше и вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее соперники встречались в марте 2023 года в Лас-Вегасе, тогда победил Двалишвили единогласным решением судей. Вскоре грузин завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе и трижды защитил пояс.