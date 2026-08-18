ЦСКА в большинстве уступил "Акрoну" в кубковом матче

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тольяттинский "Акрoн" со счетом 1:0 обыграл московский ЦСКА во втором туре Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Москве.

На 9-й минуте гол забил Кевин Аревало.

На 57-й минуте Аревало получил красную карточку и был удален. Однако в меньшинстве "Акрoн" мог оказаться и раньше: в середине первого тайма Хетаг Хосонов получил вторую желтую карточку. Но вскоре после просмотра ВАР рефери решил отменить это предупреждение.

В группе Dпо три очка набрали "Ростов" и "Акрoн". У ЦСКА два очка, у "Локомотива" - одно. При этом "Ростов" и "Локомотив" завершат свой матч второго тура позднее.

В другом матче игрового дня "Родина" на своем поле уступила "Оренбургу" - 1:4.

Два гола в составе гостей забил Дамиан Пуэбла (76, 78 минуты), по разу отличились Алешандре Жезус (3) и Андрей Касаджиков (45+2).

Автор гола у "Родины" - Иван Тимошенко (33).

На 6-й минуте в составе "Родины" был удален Андрей Егорычев.

По 3 очка в группе А набрали "Спартак", "Оренбург" и "Родина". В среду "Спартак" в Казани сыграет с не имеющим очком "Рубином".

"Спартак" - действующий обладатель Кубка России.