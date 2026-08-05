"Спартак" начал защиту титула в Кубке России с крупной победы над "Оренбургом"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:1 взял верх над "Оренбургом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Два гола в составе "Спартака" провел Манфред Угальде – на 33-й (с пенальти) и 52-й минутах. По разу отличились Пабло Солари (26), Наиль Умяров (78), Павел Полех (84).

Автор гола у "Оренбурга" - Ренат Голыбин (81).

Ранее в группе А московская "Родина" со счетом 5:0 разгромила казанский "Рубин" - 5:0.

Кроме того, московское "Динамо" в среду со счетом 1:0 обыграло воронежский "Факел". На 90+2 минуте состоялся автогол игрока "Факела" Игоря Юрганова. Соперники команд по по группе В, "Краснодар" и грозненский "Ахмат", матч первого тура завершат позднее.

"Спартак" - действующий обладатель Кубка России.