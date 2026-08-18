Полузащитник "Баварии" Мусиала потерял сознание во втором матче подряд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футболист мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча против "Хайденхайма" во вторник.

Инцидент произошел во втором тайме: спортсмен вышел на замену на 61-й минуте и вскоре ему стало плохо. Мусиалу заменили на 69-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Баварии".

Аналогичный случай с Мусиалой произошел 15 августа в игре против "Лейпцига" (3:1 в пользу "Баварии". Футболист вышел на замену на 69-й минуте, а за несколько минут до окончания второго тайма потерял сознание.

23-летний футболист сборной Германии Мусиала выступает за "Баварию" с 2019 года.