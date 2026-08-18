"Ростов" обыграл "Локомотив" в матче Кубка России

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" со счетом 1:0 взяли верх над "Локомотивом" в матче второго тура Пути РПЛ Кубка России.

На 90+4 минуте встречи в Ростове-на-Дону пенальти реализовал Иван Комаров.

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, о переходе которого в турецкий "Галатасарай" говорят, как о свершившемся факте, в заявку на матч не попал: команду поддерживал с трибун вместе с болельщиками.

"Ростов" набрал 6 очков и лидирует в группе D. Далее идут "Акрон" (3 очка), ЦСКА (2) и "Локомотив" (1).

В матче группы В "Ахмат" на своем поле взял верх над "Факелом" - 2:1. В составе грозненской команды голы забили Георгий Мелкадзе (1 минута) и Эгаш Касинтура (31). В составе воронежцев на 90+5 минуте точный удар нанес Ильнур Альшин.

"Ахмат" набрал 4 очка и лидирует в группе. "Факел" - на четвертом месте (0). Между ними располагаются имеющие игру в запасе московское "Динамо" (3) и "Краснодар" (2).

Действующий обладатель Кубка России – "Спартак".