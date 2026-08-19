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"Зенит" по пенальти обыграл "Крылья Советов" в матче Кубка России

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" взяли верх над "Крыльями Советов" во втором туре Пути РПЛ Кубка России.

Основное время матча в Самаре завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти успешнее оказался "Зенит" (5:3).

Петербургский клуб набрал 5 очков и лидирует в группе С, "Крылья Советов" - на втором месте (4). Имеющие по игре в запасе махачкалинское "Динамо" и "Балтика" очков пока не набрали.

В плей-офф выходят по три лучшие команды каждой из четырех групп. Первые продолжат выступление в плей-офф Пути РПЛ; команды, ставшие третьими, опускаются в нижнюю сетку, Путь регионов.

Действующим обладателем Кубка России является "Спартак".

футбол Зенит Крылья Советов
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