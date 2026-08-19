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"Краснодар" обыграл "Динамо" в Кубке России

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 победили московское "Динамо" во втором туре Пути РПЛ Кубка России.

На 44-й минуте встречи в Москве гол забил Казбек Мукаилов.

"Краснодар" набрал 5 очков и лидирует в группе В. Второе место занимает "Ахмат" (4), третье – "Динамо" (3), четвертое – "Факел" (0).

В плей-офф выходят по три лучшие команды каждой из четырех групп. Первые продолжат выступление в плей-офф Пути РПЛ; команды, ставшие третьими, опускаются в нижнюю сетку, Путь регионов.

Действующим обладателем Кубка России является "Спартак".

Динамо Краснодар футбол
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