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"Рубин" по пенальти обыграл "Спартак" в Кубке России по футболу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Рубина" по пенальти взяли верх над "Спартаком" во втором туре Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась в Казани.

На 11-й минуте Жак-Жюльен Сиве вывел "Рубин" вперед на 62-й Манфред Угальде сравнял счет.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался "Рубин" (5:3).

"Спартак" продолжает лидировать в группе А, набрав в двух турах 4 очка. "Оренбург" и "Родина" набрали по 3 очка, у "Рубина" - 2.

"Спартак" - действующий обладатель Кубка России.

футбол Спартак Рубин
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