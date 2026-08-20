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Шешелева и Карнаухов лидируют после короткой программы на юниорском Гран-при ISU

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов заняли первое место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнование проходит в китайском Сиане.

Россияне набрали 65,54 балла.

Второе место занимают китайские фигуристы Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо (53,88), третьи — их соотечественники Ван Чэньлин и Чэнь Юнчжэн (49,61).

Произвольную программу спортсмены представят 22 августа.

Ранее ISU объявил о допуске российских спортсменов к участию в индивидуальных и командных соревнованиях с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.

фигурное катание
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