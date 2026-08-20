Инал Танашев назначен главным судьей на матч "Спартак" - "Зенит"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым будет судить центральный матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут Рустам Мухтаров, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Никита Новиков. За работу на системе ВАР будет отвечать Артур Федоров, ассистент – Роман Сафьян.

Матч пройдет 23 августа в Москве и стартует в 20:00 мск.

Сейчас у команд по 9 очков: "Зенит" занимает второе место, "Спартак" - третье. На вершине турнирной таблицы находится "Краснодар" - 12 очков.

Ранее в июле "Спартак" и "Зенит" встречались в матче за Суперкубок России. Основное время завершилось вничью, в серии пенальти успешнее оказался "Зенит". Игра прошла в Нижнем Новгороде; "Зенит" принимал участие в матче в качестве действующего чемпиона России, "Спартак" - в качестве обладателя Кубка России.