Матчи Кубка России по футболу покажут в Южной Америке

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз реализовал права на трансляции матчей Кубка России в Южной Америке, сообщает пресс-служба РФС в пятницу.

"Матчи турнира будут представлен на крупнейшей южноамериканской цифровой платформе UOL Esporte", - говорится в сообщении.

Соглашение о реализации прав между РФС и UOL Esporte охватывает территорию всех стран Южной Америки и предусматривает эксклюзивные права в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Гайане, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах, на Фолклендских островах, в Парагвае, Перу, Суринаме, Уругвае и Венесуэле.

"Неэксклюзивные права распространяются на Арубу, Бонайре, Кюрасао, Французскую Гвиану, Тринидад и Тобаго. Также в него включены права на показ Суперкубка России в 2027 году", - говорится в сообщении.

Также соглашение предусматривает передачу эксклюзивных прав третьей стороне на линейные и нелинейные медиаправа во всех форматах, включая телевидение, интернет, мобильные устройства, радио и социальные сети. Права распространяются на бесплатные и платные модели, включая pay-per-view, OTT- и VOD-сервисы. Допускается показ матчей полностью или в записи, а также использование хайлайтов, новостей и онлайн-клипов.

"Предыдущий опыт взаимодействия с Латинской Америкой включал трансляции Суперкубка России 2023 и 2024 годов в Бразилии. В текущем сезоне мы расширяем присутствие в Южной Америке и в партнерстве с крупным стриминговым сервисом делаем доступными трансляции Кубка и Суперкубка для зрителей на территории всех стран Южной Америки", - заявила заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова.