Волейболисты сборных Италии и Германии установили рекорд по длительности сета

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Товарищеский матч между мужскими сборными Италии и Германии стал самым продолжительным в истории волейбола по продолжительности партии и числу набранных в ней очков.

Первый сет завершился со счетом 66:64 в пользу Германии, он длился 1 час 29 минут.

Предыдущий рекорд датирован июнем 2013 года, когда игроки "Кореан Эйр Джамбос" взяли верх над "Раш энд Кэш" в одной из партий матча чемпионата Южной Кореи со счетом 56:54.