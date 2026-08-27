Вартан Арутюнян заявил, что Никите Цзю было бы тяжело соперничать с ведущими боксерами России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Входящий в топ-5 рейтинга WBA в тяжелом весе, боксер RCC Boxing Promotions Вартан Арутюнян прокомментировал ничейный результат в поединке между выступающим за Австралию Никитой Цзю и его соотечественником Беном Махоуни.

Сын Константина Цзю впервые не смог выйти победителем в своем профессиональном поединке. На кону этого боя стоял статус обязательного претендента по версии IBF в первом среднем весе, который так и остался неразыгранным.

"Я считаю, что изменения в стиле Никиты Цзю — это решение командное. Возможно, они поняли, что прежний стиль не подходит на этом уровне и нужно быть хладнокровным, расчетливым. Да и просто может боксер перерос эту агрессию, стал опытнее", - сказал Арутюнян "Интерфаксу".

"Станет ли Никита чемпионом мира, как его отец и брат? Трудно ответить. Вроде технически неплохой боксер, еще и левша, но если смотреть рейтинги, то в его весе очень много серьезных боксеров. Там трое наших соотечественников, Муртазалиев, Сосулин и Курбанов. На мой взгляд, Никите Цзю с любым из них пришлось бы очень тяжело", — отметил собеседник агентства.

Бой прошел 26 августа.

Никита Цзю – сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На профессиональном ринге для Никиты Цзю эта ничья стала первой. Также на счету 28-летнего спортсмена 12 побед (10 – нокаутом).

31-летний Махоуни имеет в своем активе 17 побед (девять – досрочно) и две ничьи.