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Домашний матч московского "Динамо" в РПЛ перенесли на стадион "Локомотива"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Домашняя игра московского "Динамо" против "Оренбурга" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 12 сентября на стадионе "РЖД Арена". Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Перенос связан с проведением на стадионе Динамо" другого мероприятия в период с 11 по 13 сентября.

"Приносим извинения нашим болельщикам за доставленные неудобства. В ближайшее время мы сообщим все подробности о билетной программе и о порядке размещения для владельцев абонементов и покупателей бизнес-лож, а также другую важную информацию", - говорится в сообщении.

Игра "Динамо" - "Оренбург" 12 сентября стартует в 18:30 мск.

"РЖД Арена" - домашний стадион московского "Локомотива".

Локомотив Динамо Оренбург РПЛ
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