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Судивший финалы ЛЧ Чакыр считает, что чемпионат России входит в топ-5 в мире

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза, бывший арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр дал высокую оценку развитию российского футбола и судейского корпуса.

"Тут много слов не нужно. Российский футбол входит в топ-5 или топ-6 в мире. Здесь мы видим очень высокий уровень не только сборной, но и внутренних соревнований. В России очень много конкурентных матчей, на стадионах большое количество зрителей. Здесь чувствуется страсть к футболу", — отметил Чакыр, слова которого приводит пресс-служба РФС.

"Ну и уровень судейства в последние годы здорово вырос. И теперь нужно сфокусироваться на молодых арбитрах, чтобы создавать будущее", - отметил Чакыр.

49-летний Чакыр, вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС в 2023 году.

Будучи арбитром, Чакыр работал на чемпионате мира 2014 года в Бразилии и ЧМ-2018 в России. В 2015 году он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов УЕФА "Ювентус" - "Барселона".

футбол РФС Джюнейт Чакыр
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