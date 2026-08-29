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Экс-чемпион АСА Слипенко назвал неожиданным поражение Нурмагомедова

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко удивился поражению россиянина Умара Нурмагомедова в поединке против представителя Китая Сонг Ядонга на турнире UFC в субботу.

"Это было очень неожиданно. Я был уверен, что Умар справится с Ядонгом. Я не меняю своего мнения, что он сильнее, как боец. Но сегодня был не его день, это ММА, так бывает. Думаю, что Умар еще вернется, главное психологически справиться с этим поражением. И продолжать двигаться к титулу", - сказал Слипенко "Интерфаксу".

Турнир UFC Fight Night 286 прошел в Шанхае. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.

Спортсмены представляют легчайший вес.

UFC ММА Умар Нурмагомедов Виталий Слипенко Ядонг
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