Четыре гола Месси помогли "Интер Майами" одержать историческую победу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Интер Майами" со счетом 7:1 разгромили "Монреаль" в домашнем матче североамериканской лиги MLS.

Главным героем матча стал аргентинец Лионель Месси, забивший четыре гола.

Победа оказалась для "Интер Майами" крупнейшей в истории. Предыдущий рекорд клуба датирован 2024 годом, когда команда со счетом 5:0 победила "Орландо Сити".

"Интер Майам" набрал 42 очка в 22 матчах и занимает в Восточной конференции второе место. "Монреаль" - на 14-м месте, 21 очко в 22 матчах.