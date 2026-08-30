"Челси" приобрел вратаря сборной Аргентины Мартинеса

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Челси" подписал контракт с аргентинским вратарем Эмилиано Мартинесом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

Предыдущим клубом 33-летнего спортсмена была английская "Астон Вилла", цвета которой он защищал с 2020 года.

Мартинес – чемпион мира (2022) в составе сборной Аргентины. Также является двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024) и двукратным обладателем приза имени Льва Яшина (2023, 2024), вручаемого лучшему вратарю мира.