Поиск

"Челси" приобрел вратаря сборной Аргентины Мартинеса

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Челси" подписал контракт с аргентинским вратарем Эмилиано Мартинесом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

Предыдущим клубом 33-летнего спортсмена была английская "Астон Вилла", цвета которой он защищал с 2020 года.

Мартинес – чемпион мира (2022) в составе сборной Аргентины. Также является двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024) и двукратным обладателем приза имени Льва Яшина (2023, 2024), вручаемого лучшему вратарю мира.

Челси футбол Эмилиано Мартинес Лев Яшин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские пятиборцы завоевали золото ЧМ под флагом РФ

Российские пятиборцы завоевали золото ЧМ под флагом РФ

"Галатасарай" с помощью дебютировавшего Батракова победил "Гезтепе"

"Локомотив" уступил "Динамо" и продлил безвыигрышную серию в РПЛ

"Краснодар" выиграл шестой матч подряд в РПЛ

"Краснодар" выиграл шестой матч подряд в РПЛ

"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ

"Зенит" в меньшинстве обыграл "Факел" в РПЛ

Умар Нурмагомедов нокаутом проиграл Сонг Ядонгу на турнире UFC

Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис продлил контракт с McLaren

ЦСКА объявил о проведении в сентябре прощального матча Вагнера Лава

Американка Расселл установила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ

"Галатасарай" Батракова сыграет с ПСЖ Сафонова и "Барселоной" в ЛЧ