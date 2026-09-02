"Спартак" обыграл "Родину" в Кубке России по футболу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 взяли верх над столичной "Родиной" в третьем туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла на поле "Спартака".

На 31-й минуте Иван Тимошенко, реализовав пенальти, вывел "Родину" вперед.

"Спартак" отыгрался на 35-й минуте благодаря голу Романа Зобнина.

Во втором тайме дубль в составе хозяев оформил Пабло Солари, его голы состоялись на 65-й и 78-й минутах.

"Спартак" набрал 7 очков и лидирует в группе А. По четыре очка у "Рубина" и "Оренбурга". "Родина" набрала 3 очка.

"Спартак" - действующий обладатель Кубка России.