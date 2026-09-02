Футболисты "Оренбурга" и "Рубина" устроили массовую потасовку во время серии пенальти

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Массовая потасовка между футболистами "Оренбурга" и казанского "Рубина" произошла по ходу послематчевой серии пенальти в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Инцидент возник после провокационного жеста полузащитника "Рубина" Велдина Ходжи в адрес одного из игроков "Оренбурга". Это переросло в конфликт между футболистами, к процессу подключились и запасные игроки команд.

Основное время матча в Оренбурге завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался "Рубин" (4:2).

В группе А три команды набрали по 4 очка: "Рубин", "Спартак" и "Оренбург". На четвертом месте – "Родина", 3 очка. При этом у "Спартака" и "Родины2 имеется в запасе очный матч.