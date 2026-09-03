Московское "Динамо" разгромило "Ахмат" в Кубке России по футболу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:0 победили грозненский "Ахмат" в третьем туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Москве.

Голы забили Иван Сергеев (43-я минута), Ярослав Гладышев (53) и Константин Тюкавин (79).

Для Сергеева гол стал 24-м в карьере в матчах на Кубок России, по этому показателю он повторил рекорд Олега Веретенникова и Александра Соболева.

В группе В лидирует "Краснодар" - 7 очков. Далее идут "Динамо" (6), "Ахмат" (4) и "Факел" (1).

В плей-офф выходят по три лучшие команды каждой из четырех групп. Первые продолжат выступление в плей-офф Пути РПЛ; команды, ставшие третьими, опускаются в нижнюю сетку, Путь регионов.

Действующим обладателем Кубка России является "Спартак".