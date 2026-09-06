Людмила Бодниева назвала основой победы гандболисток ЦСКА умение бороться до конца

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер ЦСКА Людмила Бодниева указала на характер команды, которая при кадровых проблемах одержала победу над "Ростов-Доном" в матче за женский Суперкубок России по гандболу.

"Прежде всего хотелось бы сказать о том, что очень расстраивает. Неприятно терять игроков из-за травм уже в начале сезона, ведь это однозначно скажется на глубине состава. Что касается матча, то на первый тайм у нас ряд игроков не вышли. Точнее, на площадку они вышли, но не сыграли так, как необходимо. В перерыве поговорили, отступать уже было некуда, и хорошо, что мы нашли силы, чтобы перевернуть ход игры", - сказала Бодниева "Интерфаксу".

"Разговор в раздевалке всегда бывает строгим, но такие матчи выигрываются именно характером — и эта игра стала тому очередным подтверждением. Если говорить о пенальти, то я это не называю лотереей, хотя элемент удачи здесь всегда присутствует. Подобное уже случалось: несколько лет назад в Ростове мы тоже взяли Кубок по пенальти. Поэтому ничего сверхъестественного — просто команда умеет бороться до конца", - отметила главный тренер ЦСКА.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 34:34. В серии послематчевых пенальти точнее оказались армейские гандболистки — 4:3 (общий счет 38:37).

Эта победа стала для ЦСКА четвертой в истории турнира (ранее клуб выигрывал трофей в 2022, 2023 и 2024 годах). Рекордсменом по числу побед остается "Ростов-Дон" (8 титулов), который выходил на матч в статусе действующего чемпиона страны. ЦСКА, в свою очередь, является действующим обладателем Кубка России.