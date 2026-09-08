Поиск

Ярославский "Локомотив" выиграл второй матч подряд на старте сезона КХЛ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл китайский клуб "Шанхайские Драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Капитан "Локомотива" Александр Радулов провел свой 800-й матч в КХЛ. В юбилейной игре он забросил шайбу и сделал результативную передачу. Также в составе ярославской команды Егор Сурин и Георгий Иванов. Единственный гол у гостей на счету Бреннана Менелла.

"Локомотив" одержал вторую победу подряд, тогда как китайская команда потерпела первое поражение в сезоне.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина КХЛ.

Александр Радулов КХЛ Локомотив хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

"Ливерпуль" впервые за 17 лет сменит титульного спонсора

Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

"Спартак" обыграл ЦСКА в КХЛ

"Спартак" обыграл ЦСКА в КХЛ

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал US Open

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал US Open

Даниил Медведев выбыл из US Open

Даниил Медведев выбыл из US Open

"Локомотив" одержал первую в сезоне победу в РПЛ

"Локомотив" одержал первую в сезоне победу в РПЛ

Московское "Динамо" в меньшинстве обыграло "Спартак" в РПЛ

Московское "Динамо" в меньшинстве обыграло "Спартак" в РПЛ