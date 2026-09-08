Ярославский "Локомотив" выиграл второй матч подряд на старте сезона КХЛ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл китайский клуб "Шанхайские Драконы" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Капитан "Локомотива" Александр Радулов провел свой 800-й матч в КХЛ. В юбилейной игре он забросил шайбу и сделал результативную передачу. Также в составе ярославской команды Егор Сурин и Георгий Иванов. Единственный гол у гостей на счету Бреннана Менелла.

"Локомотив" одержал вторую победу подряд, тогда как китайская команда потерпела первое поражение в сезоне.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина КХЛ.