Футболист "Краснодара" Кривцов признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Никита Кривцов признан лучшим игроком чемпионата России по итогам июля и августа сезона-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Решение принято на основе голосования болельщиков и экспертов лиги. Большинство экспертов лучшим назвали Кривцова.

В голосовании болельщиков полузащитник занял второе место, уступив Маркиньосу из "Спартака", однако приоритет при определении итогового победителя остался за экспертами.

На звание игрока месяца также были номинированы Максим Глушенков, Александр Соболев (оба – "Зенит"), Мирлинд Даку (– "Спартак"), Иван Олейников ("Крылья Советов"), Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура (оба – "Ахмат"), а также Жубал ("Краснодар").