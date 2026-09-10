"Галатасарай" Батракова проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты португальского "Спортинга" со счетом 3:1 обыграли турецкий "Галатасарай" в первом туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

В составе "Спортинга" голы провели Джени Катамо (27-я минута), Луис Суарес (57, с пенальти), Родриго Саласар (63).

На пятой минуте состоялся автогол футболиста "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

В составе клуба из Стамбула дебютный матч в Лиге чемпионов провел недавно перешедший из московского "Локомотива"" полузащитник сборной России Алексей Батраков. Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.