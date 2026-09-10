Салтыков продлил контракт с "Локомотивом" и ушел в аренду в "Крылья Советов"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Локомотив" подписал новое соглашение с полузащитником Никитой Салтыковым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона 2028/29.

При этом 22-летний футболист перешел в аренду в "Крылья Советов", где доиграет до конца нынешнего сезона.

В сезоне 2022/23 Салтыков уже выступал за самарскую команду, откуда в 2024 году перешел в "Локомотив". В составе столичной команды Салтыков сделал два голевых паса в 35 матчах чемпионата и Кубка России.