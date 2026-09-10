"Зенит" после покупки вратаря Дегтева отправил его в аренду в "Оренбург"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Зенит" отправил голкипера Александра Дегтева в аренду в "Оренбург", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

8 сентября, 21-летний воспитанник академии "Зенита" вернулся в петербургский клуб из "Сочи", подписав пятилетний контракт. В составе сочинской команды Дегтев провел 56 матчей за основной состав, дебютировав в РПЛ в мае 2024 года.