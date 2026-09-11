МЮ разгромил "Сабах" на старте ЛЧ

"Буде-Глимт" пропустил пять голов от "Баварии" после того, как заменили Никиту Хайкина

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 победили азербайджанскую команду "Сабах" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча состоялась в Манчестере.

Хозяева добились крупного преимущества в счете еще до перерыва: отличились Матеус Кунья (27-я минута), Бруну Фернандеш (42), Беньямин Шешко (45). Во втором тайме гол забил Лисандро Мартинес (68).

"Сабах" впервые выступает в основной стадии Лиги чемпионов. В его составе во втором тайме вышли на поле два игрока с азербайджанскими и российскими паспортами: полузащитники Алексей Исаев и Абдулла Хайбуллаев.

В другом матче игрового вечера "Бавария" на своем поле в Мюнхене со счетом 5:0 обыграла норвежскую команду "Буде-Глимт".

Все голы состоялись во втором тайме, перед которым из-за травмы заменили получившего норвежский паспорт россиянина Никиту Хайкина. Пять голов от "Баварии" пропустил заменивший его норвежец Юлиан Файе Лунн. Авторы точных ударов: Джамал Мусиала (47), Гарри Кейн (61), Альфонсо Дэвис (77), Майкл Олисе (83, 90+2).

Результаты остальных матчей игрового дня

ПСВ – "Шахтер" - 1:1

"Фенербахче" - "Рома" - 1:1

"Комо" - "Лейпциг" - 4:1

"Славия" - "Ланс" - 2:3