МЮ разгромил "Сабах" на старте ЛЧ
"Буде-Глимт" пропустил пять голов от "Баварии" после того, как заменили Никиту Хайкина
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 победили азербайджанскую команду "Сабах" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча состоялась в Манчестере.
Хозяева добились крупного преимущества в счете еще до перерыва: отличились Матеус Кунья (27-я минута), Бруну Фернандеш (42), Беньямин Шешко (45). Во втором тайме гол забил Лисандро Мартинес (68).
"Сабах" впервые выступает в основной стадии Лиги чемпионов. В его составе во втором тайме вышли на поле два игрока с азербайджанскими и российскими паспортами: полузащитники Алексей Исаев и Абдулла Хайбуллаев.
В другом матче игрового вечера "Бавария" на своем поле в Мюнхене со счетом 5:0 обыграла норвежскую команду "Буде-Глимт".
Все голы состоялись во втором тайме, перед которым из-за травмы заменили получившего норвежский паспорт россиянина Никиту Хайкина. Пять голов от "Баварии" пропустил заменивший его норвежец Юлиан Файе Лунн. Авторы точных ударов: Джамал Мусиала (47), Гарри Кейн (61), Альфонсо Дэвис (77), Майкл Олисе (83, 90+2).
Результаты остальных матчей игрового дня
ПСВ – "Шахтер" - 1:1
"Фенербахче" - "Рома" - 1:1
"Комо" - "Лейпциг" - 4:1
"Славия" - "Ланс" - 2:3