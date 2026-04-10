Российский вратарь Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Голкипер Никита Хайкин Фото: Martin Ole Wold/Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Голкипер футбольного клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин стал гражданином Норвегии, сообщает государственная телерадиокомпания NRK.

Гражданство 30-летнему спортсмену предоставлено на основании длительного (с 2019 года) проживание в стране и заключения брака с гражданкой Норвегии.

Теперь Никита Хайкин имеет право выступать за сборную Норвегии, в том числе на чемпионате мира-2026, куда национальная команда страны пробилась. Официальный вызов Хайкина в сборную возможен уже через месяц. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен ранее не раз выражал заинтересованность в приглашении Хайкина.

В Норвежском футбольном союзе (NFF) назвали завершение процесса "большим днём для Никиты и для норвежского футбола". Сам вратарь отметил, что чувствует связь с Норвегией, где находятся его семья и клуб, ставший для него домом, но при этом продолжает гордиться своими российскими корнями.

Хайкин защищает цвета "Буде-Глимт" с 2019 года (в 2023 году переходил в английский "Бристоль Сити", провел там месяц, не сыграв ни матча), став четырехкратным чемпионом Норвегии.

Ранее он играл за израильские "Бней-Иегуду", "Хапоэль" (Кфар-Сава). На молодежном уровне был задействован в российских "ФШМ Торпедо", "Динамо" (Москва), "Мордовии", "Кубани", английских "Челси", "Портсмуте", "Рединге", испанской "Марбелье".