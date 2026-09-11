Поиск

Соболенко и Рыбакина стали финалистками US Open

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Белоруска Арина Соболенко и представляющая Казахстан Елена Рыбакина встретятся в финале теннисного турнира Большого шлема US Open-2026 в женском одиночном разряде.

В полуфинале вторая ракетка мира Рыбакина со счетом 3:6, 6:4, 6:4 победила американку Кори Гауфф (№4 в мировом рейтинге).

В свою очередь, первая ракетка мира Соболенко со счетом 7:5, 6:2 одолела третью ракетку Джессику Пегулу из США.

Финальный матч пройдет в субботу. Ранее Соболенко и Рыбакина встречались 17 раз, счет по победам – 10-7 в пользу Соболенко.

Соболенко – действующая и двукратная чемпионка US Open, на его счету на турнирах Большого шлема также два титула Australian Open. По разу турниры в Нью-Йорке и Мельбурне она выигрывала в парном разряде.

Рыбакина по разу выигрывала Australian Open и Уимблдонский турнир.

Между тем, ранее стало известно, что по окончании US Open-2026 уроженка Москвы и экс-теннисистка сборной России Рыбакина впервые в карьере станет первой ракеткой мира.

Призовой фонд US Open в 2026 году составляет рекордные в истории тенниса $108 млн.

US Open Елена Рыбакина теннис Арина Соболенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЮ разгромил "Сабах" на старте ЛЧ

МЮ разгромил "Сабах" на старте ЛЧ

"Спартак" в шестой раз подряд обыграл СКА в КХЛ

Футболист ЦСКА Гайич выбыл на три месяца

Футболист ЦСКА Гайич выбыл на три месяца

Футболист "Динамо" Тюкавин дисквалифицирован на два матча РПЛ

Футболист сборной Чили Гутьеррес перешел в московское "Динамо"

Назван окончательный состав сборной России на ЧЕ по боксу

ISU отказал Валиевой в нейтральном статусе

ISU отказал Валиевой в нейтральном статусе

Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open

Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open

ПСЖ с Сафоновым разгромил "Слован" в Лиге чемпионов

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале US Open