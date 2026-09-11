Сборная России завоевала 13 медалей в четвертый день ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали 13 наград в четвертый день чемпионата Европы в турецком городе Коджаэли.

В их активе 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Золотые медали в индивидуальных видах программы выиграли Константин Бурмистров (100 м брассом, SB12), Максим Баскаков (100 м на спине, S7), Роман Жданов (50 м на спине, S4), Галина Федурина (200 м комплексным плаванием, SM5) и Мира Ларионова (50 м на спине, S4).

Серебряными призерами стали Зоя Щурова (50 м на спине, S3), Варвара Князева (200 м комплексным плаванием, SM11), Никита Павлов (200 м комплексным плаванием, SM5), Денис Тарасов (100 м вольным стилем, S10) и Андрей Граничка (400 м вольным стилем, S6).

Бронзовые награды достались Анастасии Гончаровой (50 м на спине, S4), Андрею Николаеву (100 м вольным стилем, S8) и Михаилу Евсеенко (400 м вольным стилем, S6).

По итогам четырех дней соревнований сборная России уверенно лидирует в общекомандном медальном зачете турнира, имея в активе 59 наград: 23 золотые, 23 серебряные и 13 бронзовых.