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Назван состав женской сборной России по боксу на ЧЕ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по боксу во главе с Альбертом Муталибовым определился с составом команды на чемпионат Европы в Болгарии.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, состав выглядит следующим образом: Юлия Чумгалакова (до 48 кг) Рукет Куштова (до 51 кг) Анастасия Кооль (до 54 кг) Людмила Воронцова (до 57 кг) Алина Пушкарь (до 60 кг) Азалия Аминева (до 65 кг) Надежда Голубева (до 70 кг) Салтанат Меденова (до 75 кг) Анастасия Демурчян (до 80 кг) Ксения Олифиренко (свыше 80 кг)/

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По словам Анастасии Демурчян, она набрала оптимальную форму к старту чемпионата.

"Подготовка у нас очень мощная. Думаю, что я готова к чемпионату на все сто", - сказала спортсменка.

"У меня уже есть титул чемпионки мира, а Европы – пока нет. Только один раз выигрывала первенство Европы. Поэтому планирую поехать и выиграть. Вообще, у нас все девчонки молодцы, все готовимся. Хотим первые места забрать все. Половина сборной из Краснодарского края – это наша банда. Покажем в Болгарии мастер-класс", - подчеркнула Демурчян.

Чемпионат Европы пройдет в Софии с 17 по 25 сентября.

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