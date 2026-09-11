УЕФА выделил квоты российским клубам в еврокубки на случай их допуска

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно определил квоты для российских клубов на сезон-2027/28 на случай их возвращения в международные турниры.

Согласно документу на сайте УЕФА, в случае снятия отстранения Россию в еврокубках будут представлять четыре команды. Чемпион страны по итогам сезона-2026/27 начнет свое выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Обладатель Кубка России получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы.

Клубы, занявшие второе и третье места в турнирной таблице РПЛ, стартуют со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

В УЕФА подчеркнули, что данное распределение носит предварительный характер.

Российские сборные и клубы находятся под санкциями ФИФА с февраля 2022 года, с этого времени они не участвуют в международных турнирах.