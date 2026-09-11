Глава лиги ACA назвал необычным решение PFL провести бой Немкова с Билостенным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель лиги АСА Магомед Бибулатов поделился впечатлениями после анонса боя между россиянами чемпионом PFL в тяжелом весе Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным.

"Вообще очень необычный выбор сделали PFL. Немков против Билостенного - дерби в американской лиге между российскими тяжеловесами в Дубае... Для нас это любопытное событие, хороший бой, но для зрителя PFL это как будто бы что-то на непонятном языке", - сказал Бибулатов "Интерфаксу".

"Мне кажется, Вадим является безоговорочным фаворитом. У Сергея очень высокий уровень, но на стороне Немкова опыт, сильная команда и абсолютная универсальность - он хорош везде. Понятно, что тяжёлый вес, что один удар может всё решить и так далее. Но если мы отбрасываем все непредсказуемые факторы, у Немкова больше шансов на победу", - отметил собеседник агентства.

Поединок состоится 14 ноября в Дубае.