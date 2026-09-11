Россиянин Юновидов взял реванш у Томпсона и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Георгий Юновидов одолел представителя ЮАР Криса Томпсона и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

Поединок прошел в Вологде и возглавил турнир "Кубок губернатора Вологодской области". Бой завершился в седьмом раунде техническим нокаутом.

Юновидов и Томпсон встречались в октябре прошлого года на турнире "IBA.PRO 11" в Маниле, когда по итогам восьми раундов единогласным решением судей победил Томпсон и стал обладателем титула IBA.PRO Intercontinental.

Теперь на счету Юновидова на профессиональном ринге 11 побед (семь – нокаутом) при двух поражениях. Томпсон проиграл в седьмой раз, до этого он одержал 16 побед (девять – досрочно), один бой с его участием завершился вничью.

"После первого боя с ним была проделана огромная работа над ошибками. Думаю, все увидели, насколько я поменялся. Будем развиваться и продолжать совершенствоваться. Нужно продолжать становиться лучше. Следите внимательно за моими выступлениями", - сказал Юновидов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В со-главном событии россиянин Георгий Челохсаев не смог взять реванш у Фарахата Манилолы из Уганды, по итогам 8-раундового боя в первом полусреднем весе проиграв единогласным решением судей. Эти боксеры встречались в марте этого года во Владикавказе, когда единогласным решением победил Манилола.

Поражение для Челохсаева стало пятым в карьере, на его счету 24 победы (16 – нокаутом) и одна ничья. Манилола выиграл 14-й бой (девять поединков он завершил нокаутом) при четырех поражениях.