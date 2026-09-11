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Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского US Open

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Пушкарева со счетом 6:1, 7:5 победила представительницу Чехии Яну Ковачкову в полуфинале турнира Большого шлема US Open в юниорском разряде.

Турнир проходит в Нью-Йорке. Российская теннисистка выступает в качестве пятой ракетки соревнования.

В финале Пушкарева встретится с победительницей матча между китаянкой Сунь Синьжань и американкой Чуквумелидж Кларк.

Ранее в 2026 году Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон.

теннис US Open Анна Пушкарева
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