Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского US Open

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Пушкарева со счетом 6:1, 7:5 победила представительницу Чехии Яну Ковачкову в полуфинале турнира Большого шлема US Open в юниорском разряде.

Турнир проходит в Нью-Йорке. Российская теннисистка выступает в качестве пятой ракетки соревнования.

В финале Пушкарева встретится с победительницей матча между китаянкой Сунь Синьжань и американкой Чуквумелидж Кларк.

Ранее в 2026 году Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон.